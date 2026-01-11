 عبدالخالق: المعسكر المغلق هو الحل للزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 11:21 م القاهرة
عبدالخالق: المعسكر المغلق هو الحل للزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 10:55 م

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض يجب أن يستفيد من بطولة كأس عاصمة مصر للحكم على مستوى اللاعبين والناشئين.

قال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "المعسكر المغلق هو الحل للجهاز الفني قبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية لأنها هامة للغاية من أجل صدارة المجموعة وأيضا للم شمل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر قادر على الفوز أمام السنغال والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية وهنالك حالة من التفاؤل في معسكر الفراعنة والإصرار بين اللاعبين".

 


