حفل لفرقة هارموني عربي ضمن مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف



واصل مهرجان الكُتّاب والقُرّاء، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بالطائف، برنامجه الغنائي بأمسية أحيتها فرقة "هارموني عربي" المصرية على المسرح الرئيس بمتنزّه الرّدّف، واستقطبت جمهورًا واسعًا من محبي الموسيقى.

وقدّمت "هارموني" مزيجًا متناغمًا من الألحان العربية، جسّد تنوّع التجارب الموسيقية، وقدرة الفن على التعبير بأسلوب معاصر.

وانسجم الحضور مع الأجواء الموسيقية التي قدّمتها الفرقة، في تفاعل ملحوظ ترجم وعي الجمهور بالفنون بوصفها جزءًا من المشهد الثقافي، ومكمّلًا لرسالة المهرجان في حضور التجارب الفنية ضمن الفعاليات العامة.

وتندرج الأمسية في برنامج الأمسيات الغنائية التي تقام خلال أيام "المهرجان"، والتي تهدف إلى تنويع التجربة المسائية للزوار، وتقديم عروض فنية جاذبة.

ويواصل "المهرجان" فتح أبوابه للزوار يوميًا حتى 15 من يناير الجاري، بدءًا من الرابعة عصرًا حتى منتصف الليل.