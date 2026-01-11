قال الجيش الأوكراني، الأحد، إنه قصف 3 منصات ‌حفر في بحر قزوين ‍تابعة لشركة "لوك أويل" النفطية الروسية، فيما أعلنت موسكو التقدم على جميع محاور القتال، من بينها بلدة استراتيجية وفي مقاطعة زابوروجيا.

وأضاف الجيش الأوكراني، في بيان، أنه ‌استهدف منصات في "فيلانوفسكي"، و"يوري كورتشاجين"، و"فاليري جرايفر".

وتابع: "تُستخدم ‌هذه المنشآت لدعم جيش روسيا.. وتم تسجيل إصابات مباشرة.. ويجري تقييم حجم الأضرار"، وفق زعمه.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأحد، السيطرة على بلدة استراتيجية في مقاطعة زابوروجيا، بعد عمليات مكثفة ضد القوات الأوكرانية، مشيرةً إلى التقدم على جميع محاور القتال.

وكانت روسيا شنت ضربات، الخميس، على منشآت للطاقة وبنى تحتية لموانئ "يستخدمها الجيش الأوكراني".

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس"، أنه "لا يوجد أي مبرر عسكري على الإطلاق لمثل هذه الضربات على قطاع الطاقة والبنى التحتية التي تترك الناس دون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء".

وأضاف أن العملية الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب يجب ألا تؤثر على توريد أنظمة الدفاع الجوي والمعدات إلى أوكرانيا، إذ أغرقت الضربات منطقتين في جنوب شرقي أوكرانيا في ظلام شبه تام خلال الليل.

ألف مبنى سكني في كييف دون تدفئة

وقالت سلطات محلية في أوكرانيا إن أكثر من 1000 مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال دون تدفئة في أعقاب هجوم روسي مدمر وقع قبل أيام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 1100 طائرة بدون طيار "درون" وأكثر من 890 قنبلة موجهة في قصف جوي وأكثر من 50 صاروخاً، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ متوسطة المدى، على أوكرانيا خلال الأسبوع المنقضي، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأدى قصف صاروخي على كييف، الجمعة، إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن المدينة بأكملها تقريباً وسط موجة برد قارس، ولم تتمكن السلطات من إعادة إمدادات المياه وإعادة الكهرباء والتدفئة جزئياً إلا بحلول، الأحد.