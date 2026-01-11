 السويد تحث الولايات المتحدة على شكر الدنمارك بدلا من تهديدها - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026
السويد تحث الولايات المتحدة على شكر الدنمارك بدلا من تهديدها

ستوكهولم (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 8:18 م

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الدنمارك كانت شريكا ثابتا وموثوقا للولايات المتحدة، وإن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشكر الدولة الإسكندنافية بدلا من تهديدها بالاستيلاء على جرينلاند.

وأضاف كريسترسون، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للدفاع في بلدة سالن السويدية اليوم الأحد، أن "الخطاب التهديدي الصادر عن الإدارة الأمريكية تجاه الدنمارك وجرينلاند يقابل، وعن حق، بانتقادات حادة".

وتابع: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تشكر الدنمارك، التي كانت حليفا وفيا للغاية على مر السنين"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار رئيس الوزراء السويدي، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 50 جنديا دنماركيا لقوا حتفهم وهم يقاتلون إلى جانب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

وبحسب بلومبرج، تعكس هذه التصريحات مؤشرا إضافيا على تنامي الانزعاج والقلق في أوروبا إزاء المسار الأخير للسياسة الخارجية الأمريكية، كما تسلط الضوء على أن القادة الأوروبيين باتوا يأخذون تهديدات ترامب التوسعية في منطقة القطب الشمالي على محمل متزايد من الجدية، في إطار توجه يخشون أن يشهد سعي دول أكثر قوة، بما في ذلك روسيا والصين، إلى فرض إرادتها على جيران أصغر.

كان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى عمل عسكري، ضمن خطط للاستيلاء على جرينلاند.

