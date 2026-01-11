حثت الولايات المتحدة رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا وسط تقارير تفيد بأن جماعات مسلحة هناك تحاول تعقب الأمريكيين، وذلك بعد أسبوع من اعتقال الجيش الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي تنبيه أمني صدر أمس السبت، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك تقارير تفيد بأن عناصر مسلحة من ميليشيات موالية للنظام الفنزويلي، تُعرف باسم "الكوليكتيفوس"، يقيمون حواجز طرق ويفتشون المركبات بحثا عن أدلة تثبت أن ركابها أمريكيون أو مؤيدون لواشنطن، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف التحذير: "ينبغي على الأمريكيين في فنزويلا توخي الحذر واليقظة عند السفر برا"، كما حثتهم الوزارة على المغادرة فورا بعد استئناف بعض الرحلات الجوية الدولية من فنزويلا.

وفي حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في زيارة فنزويلا مستقبلاً، وأضاف: "أعتقد أنه سيصبح الوضع آمناً في وقت ما".

لكن تحذير وزارة الخارجية الأمريكية كشف عن مدى هشاشة الوضع بعد غارة القوات الخاصة الأمريكية على كاراكاس، والتي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ومقتل العشرات.

وبينما احتفل العديد من معارضي نظام مادورو في فنزويلا بالقبض عليه، خرج مؤيدو الحكومة إلى الشوارع للتنديد باعتقاله وبالعدوان الإمبريالي.

وردا على التحذير الأمني الأمريكي، قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن التحذير "يستند إلى روايات ملفقة تهدف إلى خلق تصور بالخطر لا أساس له من الصحة".

وأضافت الوزارة: "فنزويلا تنعم بالهدوء والسلام والاستقرار التام. وجميع المراكز السكانية وخطوط المواصلات ونقاط التفتيش والأجهزة الأمنية تعمل بشكل طبيعي، وجميع أسلحة الجمهورية تحت سيطرة الحكومة البوليفارية، الضامن الوحيد لاحتكار القوة الشرعي ولأمن الشعب الفنزويلي".

وشاهد مراسلون ونشطاء في كاراكاس عناصر من جماعة "الكوليكتيفوس" يجوبون العاصمة الفنزويلية على دراجات نارية ويقيمون نقاط تفتيش حول المدينة. وتخضع الطرق التي تربط كاراكاس بحدودها الغربية لحراسة أمنية مشددة من خلال عشرات نقاط التفتيش العسكرية والشرطية.

يشار إلى أن مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية زاروا كاراكاس، يوم الجمعة الماضية، في إطار ما يعتقد أنه استعدادات لإعادة فتح السفارة الأمريكية هناك