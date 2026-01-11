مسئولون أمريكيون: 4 خيارات على طاولة ترامب للتعامل مع إيران

قال مسئولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى، يوم الثلاثاء المقبل، إحاطة حول الخيارات المتاحة للرد على الاحتجاجات في إيران.

4 خيارات على طاولة البيت الأبيض

وأوضح المسئولون أن اجتماع ترامب مع كبار مسئولي الإدارة الأمريكية سيناقش الخطوات التالية، والتي قد تشمل تعزيز المصادر المناهضة للحكومة الإيرانية على الإنترنت، ونشر أسلحة إلكترونية سرية ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية، وفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني، وشن ضربات عسكرية.

كما أفاد مسئولان أمريكيان لشبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن ترامب يدرس سلسلة من الخيارات العسكرية المحتملة في إيران، حيث يفكر في تنفيذ تهديداته الأخيرة بضرب النظام الإيراني في حال استخدامه القوة المميتة ضد المدنيين.

وأوضح المسئول أن ترامب اطلع خلال الأيام الماضية على خطط مختلفة للتدخل، في ظل أعمال العنف التي شهدتها إيران وأسفرت عن عشرات القتلى والاعتقالات.

وأشار أحد المسئولين إلى أن بعض المناقشات تضمنت خيارات لا تتضمن استخدام القوة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر.

وأفاد المسئولان الأمريكيان أن عددا من الخيارات التي عُرضت على الرئيس الأمريكي تركزت على استهداف أجهزة الأمن الإيرانية المستخدمة لقمع الاحتجاجات.

مخاوف من تأثير غير مقصود للضربات العسكرية المحتملة

ومع ذلك، ثمة مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من أن تؤدي الضربات العسكرية إلى نتائج عكسية وتقويض الاحتجاجات.

وأوضح المسئولان أن هذه المخاوف تكمن في أن الضربات قد يكون لها أثر غير مقصود يتمثل في حشد الشعب الإيراني لدعم الحكومة، أو دفع إيران إلى الرد بالقوة العسكرية.

وأفاد مسئولون بأن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن التدخل، لكنه يدرس بجدية اتخاذ إجراء مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيران.

وصرح مسئول رفيع في البيت الأبيض بأن الخيارات التي يدرسها الرئيس ترامب لا تتضمن إرسال قوات برية إلى إيران.

وتفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" بمقتل 116 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة قبل أسبوعين.