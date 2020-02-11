ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 حالة

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 حالة بعد ظهور حالتين جديدتين في ولاية بافاريا.

وترتبط الحالتان الجديدتان بشركة فيباستو لمستلزمات السيارات في مدينة شتوكدورف القريبة من ميونخ والتي أظهرت الاختبارات قبل أسابيع إصابة أول عامل لديها بالفيروس المتحور.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في ولاية بافاريا مساء اليوم الثلاثاء استنادا إلى المكتب الإقليمي للصحة والأمن الغذائي.

وتعتزم الوزارة الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالحالتين الجديدتين غدا الأربعاء.

وكانت الشركة أغلقت مقرها الرئيسي في شتوكدورف في التاسع والعشرين من الشهر الماضي كإجراء احترازي بعد ثبوت إصابة أحد العاملين فيها بالعدوى من زميلة صينية عادت بعد فترة قصيرة إلى وطنها.

تجدر الإشارة إلى أن كل حالات الإصابة الـ14 المؤكدة في بايرن لها علاقة بشركة فيباستو وهذه الحالات لأشخاص من العاملين في الشركة وذويهم.

كما ثبت إصابة شخصين آخرين كانا قادمين من الصين إلى فرانكفورت في أول شباط/فبراير الحالي.