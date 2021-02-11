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تونس: مواصلة الحجر الصحي الموجه حتى 7 مارس

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:26 م

أعلن وزير الصحة التونسي فوزير مهدي، اليوم الخميس، أن اللجنة الوطنية العلمية قررت مواصلة العمل بإجراءات الحجر الموجه حتى 7 مارس القادم.

وأوضح وزير الصحة التونسي، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة للإعلان عن مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، أن الأرقام المسجلة مؤخرا تشير إلى انخفاض وتيرة الإصابات والوفيات في تونس.

وأشار مهدي إلى أن تراجع عدد التحاليل اليومية لفيروس كورونا يعتبر مؤشر إيجابي لأنه يعود بالأساس إلى تراجع الطلب على إجراء التحاليل من قبل المواطنين في ظل تحسن الوضع الوبائي.

وأوضح وزير الصحة التونسي أن التحاليل الإيجابية لحاملي فيروس كورونا، انخفضت ب 20% حيث تجاوزت قبل عدة أسابيع 30%.

وقال مهدي إنه سيتم الإبقاء على قرار ضرورة قيام الوافدين من الخارج بحجر صحي إجباري لمدة 7 أيام وذلك لحماية التونسيين من إمكانية توافد السلالة الجديدة للفيروس.

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