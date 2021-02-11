بلجيكا تسجل 2617 إصابة جديدة و40 وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت بلجيكا 2617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 133 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 1652 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 303 مرضى إلى العناية المركزة.

وقال المعهد إنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 951ر730 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 21.512 شخص، كما حصل نحو 341.621 شخص على الجرعة الاولى من اللقاح حتى الآن.