الهند تسجل 12 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 12 ألفا و923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 10 ملايين و871 ألفا و294 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 108 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 155 ألفا و360 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و573 ألفا و372 شخصا، وذلك بعدما تعافي 11 ألفا و764 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود 142 ألفا و562 حالة نشطة في البلاد.