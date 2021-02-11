الوكالة الدولية للطاقة: تعافي سوق النفط لا يزال هشا بسبب استمرار الجائحة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، بأن عودة التوازن لأسواق النفط العالمية لا تزال "هشة" وسط تقديرات أضعف للطلب، وتعافي الإمدادات.

وخفضت الوكالة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي في عام 2021 بمئتي ألف برميل يوميا، مع استمرار تسبب الجائحة في تقييد السفر والنشاط الاقتصادي. كما عززت توقعات الإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بـ400 ألف برميل في اليوم حيث يقود تعافي الأسعار إلى زيادة الاستثمارات.

وذكرت وكالة الطاقة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري اليوم الخميس أن "تجدد فرض الإغلاقات والقيود المشددة على التنقل والتوزيع البطيء لحد ما للقاحات في أوروبا تسبب في إرجاء التعافي المتوقع".

إلا أن هناك توقعات بأن تكون السوق أفضل في النصف الثاني من العام، حيث ستنخفض مخزونات النفط المتضخمة بشكل حاد مع تزايد استخدام الوقود، ومع إبقاء أوبك وحلفائها على قيود على الإمدادات.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتعين على تحالف "أوبك بلس" أن يكون قادرا على زيادة الإمدادات مرة أخرى مع تراجع مخزونات النفط بعد الصيف.

وتوقعت الوكالة أنه على مدار عام 2021 سيعود 60% من الطلب الذي تمت خسارته العام الماضي، وأن الاستهلاك العالمي سيرتفع بنحو 4. 5 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 4. 96 مليون برميل في اليوم.