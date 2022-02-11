إزالة 6 حالات تعد بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم إمبو بمساحة 1789م2 في أسوان

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم إمبو، اليوم، 6 حالات تعد بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم إمبو بمساحة 1789م2.

وشدد أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف حملات إزالة التعديات، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19؛ لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة باسترداد حقها كاملاً.

ولفت إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.