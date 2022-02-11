الزراعة: نستهدف منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية

علق الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، على اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك حالة تراجع ملحوظة في حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك منذ توجه الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة تستهدف المنع الكامل لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الرقعة الزراعية تمثل الأمن الغذائي المصرى ولذلك تعمل الدولة المصرية على حمايتها من أي تدمير وتخريب.

واستكمل، أن هناك مجهودصا مبذول من قبل الدولة في دعم السلع الاستراتيجية التي تأتى من الزراعات، مضيفًا أنه لا يصح أن يكون جزاء الدولة هو التعدي على الأراضي الزراعية التي ينتفع بها المواطنين كافة.

كان استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن هذه القرارات، إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.