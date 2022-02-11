روسيا: الضربات الإسرائيلية لأهداف سورية ستؤدي إلى تصعيد حاد

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية لأهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.

وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ"،بسحب وكالة سبوتنيك الروسية .

وأضافت "إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية. ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".

وشددت المتحدثة على أن روسيا تعارض بثبات وحزم تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة. وختمت زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي مجدداً على الامتناع عن مثل هذه الأعمال العنيفة".

كان جندي سوري لقى حتفه وأصيب 5 آخرون أمس الأربعاء جراء "عدوان إسرائيلي" على محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) .

أشارت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف هويته، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان ".