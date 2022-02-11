تسلم رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في تصريح أوردته وكالة (وال) الليبية للأنباء - إن باشاغا تسلم قرار تكليفه من مدير مكتب شئون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، بناء على ما أقره المجلس باختيار باشاغا رئيسا للحكومة.. مشيرا إلى أنه عليه تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه.

من جانبه، أكد باشاغا - في كلمة له عقب تسلمه قرار التكليف - أن الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع، قائلا "نمد أيدينا للجميع بدون استثناء".

وأعرب باشاغا عن شكره لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا ثقته بالتزام حكومة الوحدة بمباديء الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة.

وقال "سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة.. وسنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة.. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي".

وشدد على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني.. مقدما الشكر أيضا لبعثة الأمم المتحدة التي أشار إلى أهمية العمل معا خلال الفترة المقبلة.