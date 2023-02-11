 إصابة شخصين باختناق جراء حريق منزل بالدقهلية - بوابة الشروق
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إصابة شخصين باختناق جراء حريق منزل بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 1:11 ص | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 1:11 ص

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء الجمعة، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة التدخل لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية لأسرة قرية المعصرة ببلقاس بعد تعرض منزلهم لحادث حريق.

وأوضح المحافظ، أن الحادث أسفر عن إصابة حالتين بالاختناق دون وقع أي حالات وفاة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن بصرف مساعدات مالية فورية للأسرة تعويضًا عن بعض الممتلكات التي تم حرقها، كما وجه لوكيل وزارة الصحة بإجراء الإسعافات للمصابين وصرف العلاج بالمجان.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في الأزمات والكوارث من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتى يضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات.

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