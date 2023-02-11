موجة من الطقس السيئ تضرب المنوفية وطوارئ لسحب مياه الأمطار

شهدت محافظة المنوفية، اليوم، سقوط أمطار على مراكز متفرقة من أنحاء المحافظة.

وتعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ، أدت إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

وأعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار؛ لمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح، وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع مياه الأمطار.