أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بحدوث هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته وسائل إعلام تركية رسمية، عبر "تيليجرم".

يأتي هذا فيما تمكنت فرق الإنقاذ بولاية كهرمان مرعش التركية، من إنقاذ شاب سوري (34 عاماً) بقي تحت أنقاض منزل مدمر 117 ساعة بعد الزلزال المدمر.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 20665 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.