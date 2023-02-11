القوى العاملة تنظم ملتقى لتوظيف ذوي الهمم ببورسعيد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن تنظيم ملتقى التوظيف الثاني لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، بإجمالي 34 عقد عمل، بمشاركة 11 منشأة من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وذكرت المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها، ومتابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ5 % من إجمالي العاملين بها من تلك الفئة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم تنظيم مقابلات عمل للمتقدمين على الوظائف المطلوبة لإحدى المصانع وشركات للصناعات الغذائية والمشروبات، لاستيفاء نسبة 5% من ذوي الهمم.

ونوه، بأنه يتم يوميا حصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل المحافظة، ومتابعة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% المطلوبة طبقا للقانون 10 لسنة 2018، وتحديث قاعدة البيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لإجراء الترشيح للعمل.