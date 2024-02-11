العراق: استئناف المحادثات مع قوات التحالف حول إنهاء مهمتها

استأنفت اللجنة العسكرية العراقية العليا، اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد اليوم الأحد 11 فبراير 2024، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف أنه "سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية، وطالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فان الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

كانت هذه المحادثات العراق والولايات المتحدة قد انطلقت في أغسطس من العام الماضي لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

غير أن المفاوضات توقفت في يناير الماضي، بعدما قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن، واتهمت الولايات المتحدة جماعات متشددة مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وردا على الهجوم، نفذت الولايات المتحدة ضربات في سوريا والعراق استهدفت جماعات موالية لإيران.

وانتقد العراق هذه الضربات بوصفها انتهاكا لسيادة البلاد، فيما طالبت فصائل شيعية برحيل القوات الأمريكية من العراق.