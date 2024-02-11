هيئة الأركان الأوكرانية: الوضع صعب على جبهة القتال في الشرق والجنوب

وصفت القيادة العسكرية الأوكرانية مساء السبت الوضع على طول جبهة القتال في الشرق والجنوب بأنه صعب، حيث قام الجيش الأوكراني بصد 87 محاولة هجوم للقوات الروسية خلال اليوم، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان العامة في كييف في تقرير الحالة.

ووفقا لتقرير هيئة الأركان فإن القتال يدور بشكل عنيف وتحديدا في قسمين من الجبهة بالقرب من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2014. وشنت القوات الروسية حوالي ثلثي هجماتها هناك على مدار اليوم.

وبحسب التقرير فقد تعرضت بلدة أفدييفكا الصغيرة، الواقعة شمال دونيتسك مباشرة، أيضا للقصف مرة أخرى، حيث شنت القوات الروسية 32 هجوما حول المدينة. وبحسب تقرير الحالة فقد تم صد 22 هجوما شمال المدينة و10 في جنوبها.

ودار قتال عنيف تقريبا على جبهة مارينكا، وهي بلدة صغيرة جنوب دونيتسك استولت عليها روسيا في أواخر عام 2023. ووقع 31 اشتباكا يوم السبت، وتركزت المعارك حول بلدتين متجاورتين وهما هيورهيفكا في الغرب ونوفوميخيليفكا في الجنوب.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن القوات الروسية تحرز تقدما بالقرب من نوفوميخيليفكا. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أي معلومات عن نتائج المعارك.