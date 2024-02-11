عضو بأمناء الحوار الوطني: تطرقنا إلى إعادة هيكلة الحكومة

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني استغرق إعدادًا طويلا وصدر عنه قرارات ولكن تنفيذها تعطل بسبب الانتخابات الرئاسية، المجهود الذي بذل في الحوار الوطني بالنسبة للمردود جاء المجهود أقل من المردود، مشددًا على أن في المرحلة المقبلة لابد أن نتدارك الأخطاء التي حدثت.

وأشار "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، إلى أن الصدراة الآن للمحور الاقتصادي، منوهًا بأنه في الواقع حصاد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ظلم كثيرًا في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن هناك قضايا تم مناقشتها ولم تجد طريقها إلى النور.



وأضاف أنه لابد من تسريع وتيرة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، موضحًا أن القضايا الاقتصادية المعروضة الآن تختلف عما تم مناقشته من قبل، مشددًا على أن الحديث في إطار الحوار الوطني تطرق إلى إعادة هيكلة الحكومة ليكون هناك وزارة مسئولة عن الاقتصاد في الحكومة، حيث أن الاقتصاد بالكامل لا يٌدار عن طريق وزارات المجموعة الاقتصادية.