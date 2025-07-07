 الأرصاد: أجواء حارة حتى بداية الأسبوع المقبل.. ونحذر من ارتفاع الرطوبة - بوابة الشروق
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الأرصاد: أجواء حارة حتى بداية الأسبوع المقبل.. ونحذر من ارتفاع الرطوبة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:09 م


قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «cbc»، مساء الاثنين، أن قيم درجات الحرارة المسجلة نهارًا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين.

غير أن غانم أشارت في حديثها، إلى أن الإحساس بهذه الدرجات التي يتم تسجيلها يزيد بشكل كبير بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة فصل الصيف، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 95% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري أكثر من 85%.

ونوهت بأنَّ الطقس نهارًا حار رطب في الأماكن الساحلية، شديد الحرارة رطب في المحافظات الداخلية، مؤكدة أن هذه الحالة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 36 و37 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن فترات الليل تشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، موضحة أن الليالي التي سيكون فيها نشاط في حركة الرياح قد تؤدي للإحساس بنسب رطوبة أقل.

 

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