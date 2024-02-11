يونيسف تتساءل: كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي كابوس غزة؟

تساءلت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، اليوم الأحد، "كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي هذا الكابوس في قطاع غزة"؟



جاء ذلك في معرض تعليقها على مقتل الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام في مدينة غزة، وفقا لوكالة الأناضول.



قالت راسل، في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا): "أنباء مفجعة عن العثور على جثمان الطفلة الصغيرة مع أقاربها وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إعادتها بأمان إلى والدتها".



والسبت، قالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ: "أبلغتنا مصادر من العائلة أنهم عثروا على الطفلة هند، مقتولة داخل مركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كانت بعض الجثث متحللة"، وذلك بعد مرور 12 يوما على فقدانها.



وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، "والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهدا".



وفي 29 يناير الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة"، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.



وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية مقتل الطفلة ليان حين كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".