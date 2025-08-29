تقترب سوق الانتقالات الصيفية من إسدال الستار مطلع الشهر المقبل، لكن الأجواء لا تزال مشتعلة بصفقات مرتقبة قد تغيّر موازين القوى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جارناتشو بين أولد ترافورد وستامفورد بريدج

بات الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، على بُعد خطوات من ارتداء قميص تشيلسي، بعد دخول المفاوضات مرحلة متقدمة. وتشير التقارير إلى أن “البلوز” تقدموا بعرض تتراوح قيمته بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، في انتظار القرار النهائي لإدارة اليونايتد.

دوناروما.. هل يحط الرحال في مانشستر سيتي؟

جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، لا يزال متمسكًا بفكرة الرحيل، ووفق شبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي يمثل خياره الأول، خصوصًا إذا غادر البرازيلي إيدرسون إلى جالطة سراي التركي. إدارة السيتي، من جانبها، متمسكة باستمرار إيدرسون، ما يجعل مصير الصفقة معلقًا.

صراع لندن على تشافي سيمونز

صحيفة تليجراف أكدت أن توتنهام دخل بقوة في سباق مع تشيلسي لخطف الهولندي تشافي سيمونز من لايبزيج.

“السبيرز” لا يريدون تكرار سيناريو خسارة إيبيريتشي إيزي لمصلحة أرسنال، ما قد يفتح الباب لمزايدة نارية في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

ليفربول يترقب إيزاك.. ويقترب من جويهي

داخل أروقة “أنفيلد”، تزداد الأحاديث حول تعزيز الصفوف بصفقتين بارزتين، المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لا يزال هدفًا رئيسيًا، رغم رفض نيوكاسل جميع العروض المقدمة حتى الآن.

في المقابل، بات الريدز على أعتاب حسم التعاقد مع الدولي الإنجليزي مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، في صفقة تقدر قيمتها بـ40 مليون جنيه إسترليني.

هكذا يبدو الميركاتو الإنجليزي على صفيح ساخن، حيث الساعات الأخيرة قد تحمل مفاجآت كبرى، قد تغيّر معادلات القوة وتعيد رسم خريطة المنافسة في البريميرليج.

فهل يحسم الكبار صفقاتهم المنتظرة قبل إغلاق الباب، أم نشهد مفاجآت اللحظة الأخيرة التي اعتادت سوق الانتقالات أن تفجرها؟.