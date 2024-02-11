مسئول أممي يدعو إلى استعادة الاتصالات في السودان فورا

دعا مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الأحد، إلى استعادة شبكة الاتصالات في جميع أنحاء السودان "فورا".

وذكر جريفيث عبر حسابه على منصة إكس، أن "انقطاع الاتصالات في السودان يمنع الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحويل الأموال كما يعيق الاستجابة الإنسانية.. هذا غير مقبول".

وأردف: "أحث جميع المعنيين على استعادة شبكة الاتصالات في جميع أنحاء السودان على الفور".

ومنذ 5 أيام يعاني السودانيون من انقطاع خدمات الاتصال والانترنت في أنحاء البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.

والثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية السودانية "الدعم السريع" بالوقوف وراء قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت، داعية في بيان "المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة والضغط على المليشيا (الدعم السريع) لوقف هذا العدوان الذي له تكلفة إنسانية باهظة".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.