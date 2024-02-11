لاعب قطر: لم نتوقع التتويج بأمم آسيا

أكد بيدرو ميجيل، لاعب منتخب قطر، سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس أمم آسيا بعد الفوز على الأردن 3 /1 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال ميجيل في تصريحات عقب المباراة :" شعور لايوصف التتويج بالكاس ثانية بعد اللقب الاول عام عام 2019".

وأضاف: " لم نتوقع هذا التتويج ولكن بعد انطلاق البطولة وبداية المنافسات خضنا المباريات بقوة ولعبنا مواجهة بمواجهة وكنا نفكر غفط كيف نفوز في اللقاء الذي نلعبه دون التفكير في الأدوار النهائية".

وأوضح : "أنا سعيد كثيرا على الصعيد الشخصي لأنني بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي، المباراة كانت في غاية الصعوبة خاصة وأن المنتخب الأدرني حاول هو الاخر اللعب بقوة والفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه".

وعن الجماهير قال بيدرو ميجيل : "شكرا للجماهير على الحضور والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها المنتخب في منافسات البطولة من أول لقاء أمام لبنان وحتى آخر مواجهة ضد المنتخب الاردني".