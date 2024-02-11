الإمارات تستقبل جثامين 4 من القوات المسلحة قتلوا في عملية إرهابية بالصومال

وصلت إلى أبوظبي، اليوم الأحد، جثامين 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، والذين أعلنت الإمارات "استشهادهم في عملية إرهابية بالصومال".



ووصلت جثامين العقيد محمد المنصوري، والوكيل محمد الشامسي، والوكيل خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي.



وجرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثامين، وكان في الاستقبال أفراد من أسرهم وعدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع.



وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت عن "استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة آثنين آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن".



وأوضحت أنهم "تعرضوا لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".