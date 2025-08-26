ميرتس يدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر: كنت محقا في قرار عدم حصول إسرائيل على أسلحة من ألمانيا

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة الهجوم الإسرائيلي على أحد المستشفيات في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، والذي خلّف عددًا كبيرًا من الشهداء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فافر، قال ميرتس في برلين، اليوم الثلاثاء، إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي "لا يمكن القبول به".

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "هذا الحدث الذي وقع بالأمس يلقي بظلال ثقيلة على الإجراءات ضد حماس، والتي تُعْتَبَر مبررة من كل وجه بخلاف ذلك".

وبحسب بيانات المستشفى، فقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة الذي يعاني حملة تجويع منذ عدة شهور، عن استشهاد 19 شخصًا، بينهم خمسة صحفيين.

وأوضح ميرتس، أنه لا يعتقد في الوقت الراهن أنّ الأمر كان استهدافًا متعمّدًا للصحفيين، مؤكدًا أنه يفضّل قبل أن يصدر حكما نهائيا أن ينتظر نتائج التحقيق الشامل الذي وعدت إسرائيل بإجرائه.

وشدد المستشار على أن ما حدث يأتي في سياق قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة وإجلاء السكان إلى جنوب القطاع.

وأعرب عن مخاوفه من حدوث هجمات أخرى من مثل هذا النوع في الأيام والأسابيع المقبلة، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعب تجنبها تمامًا.

وقال ميرتس: "وفي هذا الصدد، أشعر بأنني كنت أكثر من محق في تقييمي وقراري بعدم حصول إسرائيل على أسلحة من ألمانيا يمكن استخدامها في قطاع غزة في ظل هذه الظروف".