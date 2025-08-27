الحوثيون: استهدفنا بنجاح مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأربعاء، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان مصور "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2".

وتحدث بأن "العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

وأشار إلى أن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحقّ إخواننا في قطاع غزة".

ومنذ أكتوبر 2023 يواصل الحوثيون مهاجمة مواقع في إسرائيل لدعم قطاع غزة.