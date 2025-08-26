رئيس وزراء لبنان: عرض خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة الأسبوع المقبل

استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام، اليوم، وفدًا من الكونجرس الأمريكي ضم السيناتور جين شاهين، والسيناتور ليندسي جراهام، والنائب جون ويلسون، يرافقهم الموفد الأمريكي السفير توماس براك، ومستشارة البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة مورجان أورتيجاس، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة.

وأشاد الوفد، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية.

ونوه بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكدًا ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ومن جهته، شدد سلام، على أن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه، لافتًا إلى أن الحكومة ثبتت هذا التوجه في جلسة 5 أغسطس، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيُعرض الأسبوع المقبل.

وأكد أن هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أن تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق.

وأوضح سلام، أن لبنان يسعى إلى التزام دولي واضح، خصوصًا من كبار المانحين، في ما يخصّ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي للبنان.