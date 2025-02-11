تركيا ترفع قيود التجارة والعبور مع سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد رفعت القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا وعمليات العبور (الترانزيت) عبر الحدود، لتمضي بذلك الدولتان قدما في تنفيذ خططهما الرامية إلى توسيع التجارة بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السلع المصدرة أو المستوردة بين البلدين أو التي تمر من المعابر الحدودية السورية ستخضع الآن للشروط نفسها المطبقة على الدول الأخرى، وفق وكالة رويترز.

وتابعت: «قوائم القيود الحالية المفروضة على الصادرات إلى سوريا و(البضائع) التي تعبر من المنافذ الجمركية التركية قد رفعت».

وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نهاية العام الماضي، عززت تركيا اتصالاتها مع الإدارة السورية الجديدة وتعهدت بمساعدتها في إعادة البناء.

وتعتزم الشركات التركية التوسع بشدة في سوريا وتتوقع قفزة في التجارة منذ إطاحة المعارضين الموالين لأنقرة بالأسد.

ووافقت تركيا والإدارة السورية الجديدة على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على منتجات معينة وبدء محادثات لإعادة تفعيل اتفاقية تجارة حرة عُلق العمل بها في 2011.