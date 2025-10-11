وزير خارجية إستونيا: نتوقع المزيد من الاستفزازات الروسية

قال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) رد بشكل مناسب على انتهاكات روسيا الأخيرة للمجال الجوي الإستوني، لكنه أشار إلى ضرورة توقع المزيد من الأعمال التخريبية من جانب موسكو.

وأضاف مارجوس تساهكنا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الجمعة، على هامش قمة تالين الرقمية: "أنا متأكد تمامًا من أن روسيا ستواصل هذه الاستفزازات. الأمر لا يتعلق بإستونيا فقط، بل بوحدة الناتو، واختبار قدراتنا، والوحدة عبر الأطلسي أيضًا".

وفي سبتمبر الماضي، دخلت 3 طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي لإستونيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لمدة حوالي 12 دقيقة.

وطلبت الحكومة، في تالين عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وإجراء مشاورات مع حلفائها، بموجب المادة رقم 4 من معاهدة الناتو.

وفي بيان لاحق، حذر التحالف العسكري، روسيا من المزيد من الانتهاكات للحدود، وهدد باستخدام القوة.

وقال تساهكنا: "لقد كان رد فعلنا، على ما أعتقد، قويًا للغاية"، مضيفًا أن الناتو أظهر فعالية عالية، بما في ذلك من خلال الاعتراض الفوري للطائرات الروسية.

وأكد: "كان كل شيء تحت السيطرة، ولم يكن هناك أي تهديد عسكري مباشر".

وأشار إلى أن التحالف أظهر وحدة سياسية وإصرارًا حتى بعد الحادث.

وانضم وزير خارجية إستونيا، إلى نظرائه في لاتفيا وليتوانيا في الدعوة لتحويل مهمة الناتو لمراقبة المجال الجوي لمنطقة البلطيق إلى عملية دفاعية حقيقية.

وأضاف: "إننا نؤيد تلك الفكرة"، مؤكدًا أن مجرد تغيير اسم المهمة لا يكفي.

وتابع تساهكنا: "يجب تطويرها بقدرات دفاع جوي محسنة".

وأيدتا حكومتا ريجا وفيلنيوس، سابقًا تحويل مهمة مراقبة المجال الجوي التابعة للناتو في منطقة البلطيق إلى مهمة للدفاع الجوي.