اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران لبحث تطورات المنطقة وغزة

أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الأراضي الفلسطينية.

وخلال المباحثات، وصف وزير الخارجية الإيراني "المخطط الأمريكي-الصهيوني القاضي بتهجير سكان غزة قسرا وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية"، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حاسم "لمواجهة هذه المؤامرة والتصدي لها"، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما استنكر وزير الخارجية التصريحات "الوقحة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معتبرا هذه التصريحات "دليلا على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".

وأشار عراقجي إلى مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية و"الدعم المتزايد داخل منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات جدية ضد المخططات الأمريكية-الصهيونية الهادفة إلى القضاء على فلسطين"، مؤكدا أن المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والعالم الإسلامي، يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة "لمنع تطبيع الإبادة الجماعية وانتهاكات الكيان المحتل"، مشددا على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذا الأمر.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي على الموقف الثابت للمملكة في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة إلى دول أخرى، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.

كما بحث الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية، وهو ما لقي ترحيبا من الجانب السعودي.