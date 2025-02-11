جيلجوس ألكسندر يقود ثاندر لاكتساح بيليكانز في دوري السلة الأمريكي

قاد شاي جيلجوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لتحقيق انتصار كبير على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال.

وأحرز جيلجوس ألكسندر 31 نقطة خلال ثلاث فترات من عمر المباراة، ليقود ثاندر للفوز 137 / 101، على بيليكانز فجر اليوم، الثلاثاء.

وشهد اللقاء رقمًا قياسيًا لثاندر بإحرازه 27 رمية ثلاثية، رغم عدم تسجيل أي لاعب أكثر من أربع ثلاثيات، بينما سجل 11 لاعبًا رمية ثلاثية واحدة على الأقل في حين بلغت نسبة دقة تسديدات لاعبي الفريق الضيف 49% من محاولاته الثلاثية الـ55.

وسجل آرون ويجينز 24 نقطة لمصلحة ثاندر، الذي حقق فوزه السادس على التوالي، فيما أضاف زميله جالين ويليامز 16 نقطة في المباراة.

من جانبه، أحرز شيت هولمجرين 12 نقطة لثاندر، بالإضافة لقيامه بست متابعات تحت السلة وخمس تصديات في ثاني مباراة له منذ غيابه لمدة ثلاثة أشهر بسبب كسر في عظم الحوض.

وكان هولمجرين، الذي يبلغ طوله 7 أقدام وبوصة واحدة، لعب لمدة 25 دقيقة بعدأن لعب 22 دقيقة في ظهوره الأول بالمسابقة بعد تعافيه من الإصابة ضد تورنتو، يوم الجمعة الماضي.

وبينما حقق أوكلاهوما سيتي أفضل نتيجة بمسيرته ​​في دوري السلة الأمريكي بتحقيقه 43 فوزا مقابل 9 هزائم حتى الآن، فقد عانى بيليكانز من أسوأ نتيجة له ​​في القسم الغربي للمسابقة، عقب تلقيه خسارته الـ41 مقابل 12 فوزا فقط.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في ذات اليوم عن فوز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه واشنطن ويزاردز 131 / 121، وأتلانتا هوكس على مضيفه أورلاندو ماجيك 112 / 106، وكليفلاند كافالييرز على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز 128 / 107، وبوسطن سلتيكس على مضيفه ميامي هيت 103 /85.

وفاز بروكلين نتس على ضيفه شارلوت هورنيتس 97 / 89، وجولدن ستيت واريورز على مضيفه ميلواكي بكس 125 / 111، وساكرامنتو كينجز على مضيفه دالاس مافريكس 129 / 128 بعد اللجوء للوقت الإضافي، ودنفر ناجتس على ضيفه بورتلاند ترايل بليزيرز 146 / 117، ولوس أنجليس ليكرز على ضيفه يوتا جاز 132 / 113.