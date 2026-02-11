جيهان زكي تتسلم مهام عملها كوزير للثقافة عقب أدائها اليمين الدستورية

وصلت قبل قليل الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة الجديد إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لتسلم مهام عملها، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

كان في استقبال الدكتورة جيهان لدي وصولها الوزارة، أعضاء مكتب وزير الثقافة، وعدد من رؤساء ومديري إدارات الوزارة.

يذكر أن وزير الثقافة الجديد، الدكتورة جيهان زكي، حاصلة على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون 2، وتعمل أستاذة للحضارة المصرية القديمة، وباحثةً في مركز البحوث العلمية بـجامعة السوربون في فرنسا، إلى جانب كونها عضوا بهيئة التدريس في جامعة حلوان.

وشغلت الدكتورة جيهان زكي عضوية مجلس النواب، كما سبق لها شغل منصب المستشار الثقافي لمصر في إيطاليا، والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

ومثّلت الحكومة المصرية في اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

ونالت جيهان زكي خلال مسيرتها عددًا من الأوسمة الدولية، من بينها وسام فارس الفرنسي عام 2009، الذي منحها إياه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز الحوار الثقافي بين ضفتي البحر المتوسط.

وتأتي جيهان زكي كثالث سيدة تتولى منصب وزير الثقافة، بعد الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة نيفين الكيلاني.