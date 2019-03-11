الخطوط الجوية الإثيوبية: الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة تعرض لتلف جزئي

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الاثنين، أن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت أمس خلال رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، تعرض لتلف جزئي.

وقررت الخطوط الجوية الإثيوبية - بحسب بيان لها أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية - منع تحليق أربع طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" بعد وقوع هذا الحادث رغم عدم التوصل إلى أسبابه، موضحة أن منع تحليق الطائرات الأربع يأتي كإجراء احترازي إضافي.

وكانت السلطات الإثيوبية عثرت في وقت سابق اليوم على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة على بعد نحو 31 ميلا من موقع إقلاعها.