استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الاثنين، استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام الـ10 الأولى من الشهر الحالي، بعد تراجعها في فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك الصادرة اليوم الاثنين، انخفضت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي بنسبة 19.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11 مليار دولار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الجمارك القول إن السبب الرئيسي لتراجع الصادرات، هو الأداء الضعيف لقطاعي أشباه الموصلات والبتروكيماويات، إلى جانب تباطؤ الصادرات إلى الصين بشكل عام.

يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بشكل مطرد منذ ديسمبر الماضي، على خلفية تباطؤ صادرات أشباه الموصلات والصادرات الى الصين.

ويعتبر انخفاض حجم الصادرات للشهر الثالث على التوالي الأول من نوعه منذ أن تراجعت الصادرات لمدة 19 شهرا خلال الفترة من أكتوبر عام 2014 وحتى يوليو عام 2016.

وبالنسبة للواردات، وصل حجم الواردات خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي إلى 11.6 مليار دولار بتراجع نسبته 15.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل الميزان التجاري عجزا قيمته حوالي 600 مليون دولار.