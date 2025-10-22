اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين أجانب في محافظة ادلب

تتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن العام السوري ومسلحين أجانب في منطقة حارم بريف محافظة إدلب قرب الحدود السورية التركية.

وقالت مصادر محلية في مدينة حارم، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الأربعاء عندما حاولت قوات الأمن العام الدخول إلى مخيم حارم الذي يضم مقاتلين فرنسيين ولكنها جوبهت بالرصاص ما أدى لطلب تعزيزات التي وصلت برفقة سيارات مصفحة وناقلات جند واستمرإطلاق الرصاص حتى الآن ".

وأضافت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن "الاشتباكات توسعت بعد فرض قوات الأمن طوقاً حول المخيم والسماح لعدد من الأسر بالخروج لكن المقاتلين الأجانب بدأوا باستهداف القوات الأمنية بالأسلحة المتوسطة والرشاشات ".

وكشفت مصادر مقربة من الأمن السوري عن أن "العملية الأمنية في مخيم حارم لا تستهدف المقاتلين الأجانب بل مجموعة قامت باحتجاز طفلة تلقت قوات الأمن العام بلاغا من والدتها بأنها داخل المخيم ".

وأكدت المصادر، أن "العملية الأمنية مستمرة لفرض الأمن في المخيم واعتقال الأشخاص الذين يحاولون إدارة المخيم خارج سلطة الدولة وإدارته بعقلية الفصائل ".

ويعتبر مخيم المهاجرين في منطقة حارم على الحدود السورية التركية معقل المقاتلين الفرنسيين ويعرف بكتيبة الغرباء ويقودها الفرنسي من أصول سنغالية عمر أومسين .

ويضم المخيم عشرات المقاتلين الأجانب مع عائلاتهم ، ويقدر عددهم بحوالي 10 الآف مقاتل أغلبهم من الايكور والتركستان والاوزبك والأوروبيين، وهذه أول مواجهة مباشرة بين الحكومة ومقاتلين أجانب في سوريا.