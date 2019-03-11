كمبوديا تناشد الزوار التوقف عن إحضار الطعام إلى مجمع معابد أنجكور

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تطلب كمبوديا من زوار مجمع معابد أنجكور الشهير التوقف عن دخوله بالمأكولات في جهود للحد من القمامة بالمجمع المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتحظر قاعدة جديدة على السياح الدخول بالمأكولات المعلبة خلال الزيارات بأوقات الشروق والغروب بالمعبد، حيث إن الكثير من الـ2.5 مليون زائر أجنبي الذين يتوافدون سنويا، غالبا ما يتركون بقايا الطعام والقمامة.

غير أنه لن تكون هناك عقوبات، بحسب لونج كوسال، المتحدث باسم هيئة أبسارا التي تدير حديقة أنجكور الأثرية البالغة مساحتها 400 كيلومتر مربع.

ويقول كوسال: "بالطبع يمكنكم إحضار طعام ولكن يجب أن تجدوا مكانا ملائما لتناوله"، موضحا أنه يجب ألا يأكل الأشخاص داخل المعابد أو بالقرب منها نظرا لأنها مواقع دينية مقدسة.

وأضاف كوسال أن هيئة أبسارا تعتمد على السياح والشركات السياحية في الانتباه لقواعد الحديقة واحترام العادات الدينية والثقافية.

وتضم حديقة أنجكور أطلال عواصم مختلفة لإمبراطورية الخمير التي تعود إلى الفترة من القرن الـ9 إلى الـ15، بحسب اليونسكو. وتشمل أيضا الحديقة معبد "أنجكور وات" الشهير وكذلك معبد "بايون" المتعدد الأوجه والمئات من الآثار الدينية الأخرى.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن الحديقة باعت تذاكر العام الماضي بقيمة 116.6 مليون دولار حيث قام نحو 2.5 مليون سائح أجنبي بزيارتها.