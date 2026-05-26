شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ثماني غارات متتالية على بلدة مشغرة، شكلت ما وصفته بـ"حزام ناري" حول البلدة، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

وامتد القصف الإسرائيلي إلى مناطق عدة في جنوب لبنان، شملت مدينة النبطية وبلدات كفر رمان، وعربصاليم، وشحور، وياطر، وحداثا، وجبال البطم، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف بلدتي صريفا وبرج قلاوية.

وفي سياق التصعيد، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة، خاصة من المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، وتهديدات أطلقها مسئولون سياسيون وعسكريون بتكثيف الهجمات، فيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتصاعد خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت مواقع في شمال إسرائيل شملت تجمعات لجنود وآليات عسكرية باستخدام طائرات طائرات بدون طيار "درونز" انقضاضية وقذائف مدفعية، في مواقع عدة بينها الخيام وثكنة أفيفيم وموقع المطلة، إضافة إلى مستوطنة مسغاف عام.