النقل السعودية: قطار المشاعر سينقل هذا الموسم أكثر من مليوني حاج

كشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عبدالعزيز العتيبي، اليوم الاثنين، أن منظومة النقل أعدت لموسم الحج الجاري أكثر من 100 خطة تشغيلية متكاملة لخدمة الحجاج، مشيرا الى أن قطار المشاعر المقدسة سينقل خلال هذا الموسم أكثر من مليوني حاج

وقال المتحدث الرسمي في إيجاز صحفي خاص بالحج مساء اليوم الاثنين، إن موسم الحج يعد أحد أكبر العمليات اللوجستية في العالم، وهو ما يستوجب مستوى استثنائيًا من التنسيق والتخطيط،.

وفي سياق متصل، أكد العتيبي أن قطار المشاعر المقدسة، سينقل خلال هذا الموسم أكثر من مليوني حاج، مع بدء التشغيل الفعلي يوم أمس السابع من ذي الحجة.

وأشار العتيبي في الوقت ذاته إلى أن الهيئة العامة للنقل نفذت أكثر من 390 ألف عملية فحص ميداني، أسفرت عن رصد أكثر من 87 ألف مخالفة، ضمن جهود رفع كفاءة النقل وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأضاف أن جميع الطرق الممتدة من المنافذ إلى المشاعر المقدسة خضعت لأعمال مسح وصيانة شاملة تجاوزت 3500 كيلومتر باستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز السلامة والانسيابية المرورية.