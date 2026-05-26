الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتقدم أسرع منا والدول المجاورة مهددة

أطلق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تحذيرا من تفش "خطير للغاية ومعقد" لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، مع أكثر من 100 إصابة مؤكدة ومئات الحالات المشتبه بها، ودعوة عاجلة للدول المجاورة للتحرك فورا.

وقال جيبريسوس خلال اجتماع وزاري عبر الإنترنت نظمته وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، إن عدة عوامل في هذا الوباء "تجعل إدارته معقدة بشكل خاص"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن "التأخر في اكتشاف الوباء يعني أننا نحاول الآن اللحاق بوباء ينتشر بسرعة كبيرة"، مضيفا أن الفرق الميدانية "تعمل على تكثيف العمليات بشكل عاجل، لكن في هذه اللحظة، ينتشر الوباء بشكل أسرع منا".

ومن المقرر أن يتوجه تيدروس الثلاثاء إلى الكونغو الديمقراطية، برفقة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، تشيكوي إيهيكويزو، وهو عالم أوبئة متخصص في الأمراض المعدية.

وأعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية منتصف الشهر الجاري ظهور وباء الإيبولا المتسبب به فيروس بونديبوجيو، الذي لا يتوافر له حاليا لقاح أو علاج محدد، مع نسبة وفيات تصل إلى 50%، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير صحي دولي.

وإلى الآن، أوضح تيدروس أن "101 حالة إصابة تم تأكيدها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها 10 وفيات مؤكدة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حجم التفشي أكبر بكثير على الأرجح، إذ "توجد حاليا أكثر من 900 حالة مشتبه بها و220 وفاة مشتبه بها".

ورغم هذه الأرقام، شدد على أن "هذا الفيروس معروف بالنسبة إلينا، ونعرف كيف نوقف سلاسله... يبقى السؤال الوحيد هو مدى سرعة تحقيق ذلك، وكم من الأرواح ستفقد خلال هذه الفترة".

ويعد هذا التفشي السابع عشر لوباء الإيبولا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، مستوى تقييمها لمخاطر الصحة العامة في الكونغو الديمقراطية من "مرتفعة" إلى "مرتفعة جدا"، وهو أعلى مستوى في تصنيفها، فيما أبقت على تقدير المخاطر "مرتفعة" على المستوى الإقليمي و"منخفضة" عالميا.

أما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو وكالة الصحة القارية، فحذر السبت من أن عشر دول إفريقية مهددة بوباء إيبولا، إلى جانب الكونغو الديمقراطية مركز التفشي وجارتها أوغندا.

وشدد تيدروس على أن "الدول المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تهديدا خاصا، ويتعين عليها التحرك فورا"، مضيفا أنه "في أوغندا، تم تأكيد خمس حالات إصابة وتسجيل وفاة واحدة".

ولم يقدم تفاصيل دقيقة حول التدابير المطلوبة من هذه البلدان، غير أن منظمة الصحة العالمية تواصل ميدانيا في الكونغو الديمقراطية دعم السلطات الوطنية، خصوصا في مجال تتبع المخالطين، وإنشاء مراكز العلاج، وحملات التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.