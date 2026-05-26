تايوان ترصد ثاني دورية قتالية صينية خلال أسبوع وتدفع بسفن وطائرات للمراقبة

قال جوزيف وو الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني إن تايبه أرسلت سفنا وطائرات مقاتلة لمراقبة "الدورية المشتركة ‌للاستعداد القتالي" الصينية الثانية خلال أسبوع واحد بالقرب من الجزيرة، في خطوة ذكر أنها تؤكد أن الصين هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، قالت وزارة الدفاع التايوانية ⁠إنها رصدت 21 طائرة صينية، بما في ذلك مقاتلات من طراز (جيه-16) وطائرات بدون طيار "درونز"، تعمل حول الجزيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وعلق جوزيف وو عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء بالقول ⁠إن ما تفعله الصين "غير مبرر"، مضيفا أن "الصين هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وتمارس الصين ضغوطا على تايوان من ⁠خلال زيادة وجودها العسكري حول الجزيرة، وتبقي تايوان على حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تحركات صينية جديدة بعد أن ناقش الرئيس الصيني شي جين بينج ملف تايوان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين هذا الشهر.

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها ‌وتنشر ⁠سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة بشكل شبه يومي. وترفض حكومة تايوان تصريحات بكين بالسيادة عليها.