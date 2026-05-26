السعودية .. روبوت وقاية يخاطب الحجاج بــ97 لغة لدعم التوعية الصحية

نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 7:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 7:34 ص

  وظّفت المنظومة الصحية في السعودية التقنيات الذكية في خدمة الحجاج عبر "روبوت وقاية"، الذي يسهم في تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للحجاج بأكثر من 97 لغة، في خطوة تستهدف إيصال الرسائل الصحية لمختلف الجنسيات والثقافات خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك ضمن مسارات الابتكار لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

ويقدم "روبوت وقاية" محتوى توعويًا وإرشاديًا للحجاج على مدار الساعة، يشمل التوعية بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري والإصابات، والإرشادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة أثناء أداء المناسك، إلى جانب نشر الممارسات الصحية السليمة.

وجرى توزيع الروبوتات في المواقع الحيوية، وهي: ساحات المسجد النبوي وساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة، ومحطة القطار بمكة المكرمة، إضافة إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" يوم الاثنين.


