تعيين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للحكومة السنغالية

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية، أمس الاثنين، بيانا جاء فيه أن رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي عين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء.

وكان "الأمين" الرئيس السابق لفرع البنك المركزي لدول غرب إفريقيا في السنغال، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأقال فاي عثمان، سونكو من منصب رئيس الوزراء، الجمعة، بعد توتر تصاعد على مدى شهور.

وحذر سونكو، في مارس الماضي، من أنه قد يقود حزب (الوطنيون السنغاليون) إلى المعارضة إذا ابتعد الرئيس عن برنامج الحزب، وهو تهديد يلوح في الأفق الآن، ويهدد قدرة الحكومة على إقرار الإصلاحات اللازمة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية، السبت الماضي، أن الرئيس ديوماي فاي أقال سونكو، وحل الحكومة، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر السياسي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أعباء ديون ثقيلة.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين اللذين تحولا إلى خصمين.

وكان سونكو، الذي يتميز بشخصية جذابة، ويحظى بتأييد كبير من الشباب، قد أيد ديوماي فاي في انتخابات عام 2024 بعد أن منعته إدانة بتهمة التشهير من الترشح.