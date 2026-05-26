كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا قبالة سواحلها الغربية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا مجهولا" قبالة سواحلها الغربية في البحر الأصفر، اليوم الثلاثاء.

وإذا تأكد إطلاق صاروخ، فسيكون هذا أول إطلاق صاروخي منذ 19 أبريل، حين أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، زعمت أنها مزودة بقنابل عنقودية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت بيونج يانج أيضا، اختبار رأس حربي جديد لقنبلة عنقودية على صاروخ باليستي، بالإضافة إلى سلاح كهرومغناطيسي، في خطوة وصفها محللون بأنها جزء من جهود استعراض قدرة الشمال على خوض حرب حديثة.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مارس الماضي، بأن وضع بلاده كدولة نووية "أمر لا رجعة فيه"، وأن توسيع "القوة النووية للدفاع عن النفس" ضروري للأمن القومي.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت كوريا الشمالية عن تعديلات واسعة على دستورها، تعكس توجهات جديدة في قيادة البلاد وعلاقاتها الإقليمية، وتعيد صياغة موقفها من قضية توحيد الكوريتين، كما منحت هذه التغييرات زعيم البلاد سلطات أوسع، وأكدت الدور المركزي للأسلحة النووية في استراتيجية الدولة وبقاء النظام.

وكانت النسخ السابقة من الدستور تنُص على أن كوريا الشمالية ستسعى نحو "التوحيد السلمي"، لكن تم حذف هذه العبارة من الدستور المُعدل، إلى جانب عدة عبارات أخرى مثل "الانتصار الكامل للاشتراكية".

كما حدد الدستور المُعدل حدود كوريا الشمالية مع الصين وروسيا من الشمال، وجمهورية كوريا (الاسم الرسمي للجنوب) من الجنوب، ما يشير ضمنياً إلى اعترافها بكوريا الجنوبية، التي لم تُذكر في دستور 2019 على الإطلاق.