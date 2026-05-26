أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و357 ألفا و950 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و357 ألفا و950 فردا، من بينهم 1010 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11954 دبابة، و24615 مركبة قتالية مدرعة، و42751 نظام مدفعية، و1804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1397 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و312035 طائرة مسيرة، و4687 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و99374 من المركبات وخزانات الوقود، و4221 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.