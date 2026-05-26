مبابي يواصل الهيمنة التهديفية ويقترب من معادلة إنجاز كريستيانو رونالدو

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تأكيد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم، بعدما تُوج بجائزة هداف الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، ليقود هجوم ريال مدريد في موسم شهد الكثير من التقلبات للفريق الملكي.

ورغم الموسم المخيب لريال مدريد على مستوى النتائج، بعد الإخفاق في حصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فإن مبابي كان أحد أبرز النقاط المضيئة داخل سانتياجو برنابيو، بعدما أنهى الموسم برصيد 25 هدفًا في الليجا، متفوقًا على جميع منافسيه، وفي مقدمتهم الكوسوفي فيدات موريكي.

وحقق المهاجم الفرنسي رقمًا استثنائيًا بعدما أصبح الهداف الأول للدوري المحلي للموسم الثامن على التوالي، بواقع ست مرات في الدوري الفرنسي ومرتين في الدوري الإسباني، في سلسلة تؤكد استمراريته التهديفية المذهلة منذ عام 2019.

كما نجح مبابي في معادلة إنجاز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعدما أصبح أول لاعب في ريال مدريد منذ النجم البرتغالي يفوز بجائزة هداف الليجا في موسمين متتاليين.

وبات مبابي قريبًا من معادلة الرقم الذي حققه رونالدو بقميص ريال مدريد، بعدما توج “الدون” بجائزة هداف الدوري الإسباني ثلاث مرات، وهو الرقم الذي يبدو مهددًا في ظل المستويات التهديفية الثابتة للنجم الفرنسي.

ويعوّل ريال مدريد كثيرًا على مبابي في مشروعه الجديد، خاصة مع التغييرات المنتظرة داخل الفريق بعد موسم مليء بالأزمات الفنية والإدارية.

وتعتبر إدارة النادي أن الحفاظ على الفاعلية التهديفية للنجم الفرنسي سيكون عنصرًا أساسيًا في إعادة الفريق إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.