بوتين يعفي المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون

أعلن الكرملين في وقت متأخر أمس الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار ) إذا كانت المطالبة القانونية بتحصيل تلك الديون سارية المفعول قبل ذلك التاريخ، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة"، يجب أن يكون لمدة عام واحد على الأقل.

ويأتي هذا المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين الروس في الحرب، بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف.

وقال روبيو، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إنه "في كل مرة ترون فيه هذه الضربات الكبيرة من أي من الطرفين، هذا تذكير بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي".

وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند أن "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".

وأعلنت روسيا أمس أنها تخطط لتوجيه المزيد من الضربات ضد مراكز صنع القرار والقيادة في كييف، بعد أن أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف حثّ الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في كييف.

وأوضح روبيو للصحفيين أن روسيا "أرسلت إشعارا إلى جميع السفارات"، وليس فقط إلى السفارة الأمريكية.